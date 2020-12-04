امغيب : الإصرار على عقد جلسة البرلمان في غدامس يثير المخاوف

أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب، أن حديث المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، بشأن المخاطر التي تواجه عملية التسوية الليبية،لم يأت بجديد.

و أشار مغيب إلى أن البعثة الأممية تعرف أن الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي مقال من مجلس النواب، الأمر ذاته فيما يتعلق بمصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، وهو غير مكلف رسميا بل كان لتسيير الأعمال، لافتا إلى أن البعثة ترى عمليات وصول الأسلحة إلى ليبيا، ولم تتخذ أي خطوات جادة تجاه الأمر.

وتوقع مغيب أن يعطي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن فرصة أخرى للجيش لإحكام السيطرة على الدولة الليبية وخاصة العاصمة طرابلس، معتبرا أن ويليامز تريد القول إن القادم لن يصل إلى ما وصلت هي إليه، وأنه لابد من استثمار الفرصة.

و شدد مغيب على أن الغموض الذي أحاط باجتماعات طنجة يثير المخاوف، خاصة في ظل غياب الرؤية أو جدول الأعمال، و الإصرار على عقد الجلسة في غدامس وليس في بني غازي، وأن نواب المنطقة الشرقية عادوا إلى بني غازي لتجنب المشاركة في أي قرارات تتعلق بالشرعية الخاصة بالبرلمان أو الجيش .

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