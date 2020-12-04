السلاك: أنباء عن توصل أعضاء الحوار لتفاهم مبدئي لآليات الترشح للرئاسي والحكومة

قال المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي، محمد السلاك، إن هناك أنباء عن توصل أعضاء ملتقى الحوار السياسي، لتفاهم مبدئي لآليات الترشح لرئاسة المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة.

وأضاف السلاك في تصريحات تلفزيونية رصدتها ليبيا24، أن العراقيل كثيرة أمام الوصول إلى هذه التسوية، مبينا أن الاختلافات كبيرة بين الأطياف السياسية في الملتقى المنعقد في تونس، وهذا أمرا يعقد المسألة ولا يمكن الوصول لها بسهولة.

وتابع السلاك أن هناك حديث عن أن السلاح يتدفق والوقت ليس في صالح ليبيا، مبينا أن التدخل الخارجي ووجود قوات أجنبية على الأرض ومقومات اشتعال المعارك من جديد متوفر على الأرض، لافتا إلى أن آلية المجمع الانتخابي لكل إقليم هى الأقرب ومحل توافق لحد ما بين الأطياف المشاركة في الملتقى السياسي.

وأشار السلاك إلى أن الآلية ستحدد بشكل كبير من يتولى منصب رئيس المجلس الرئاسي الجديد والحكومة الجديدة، موضحا أن كل طيف من الأطياف المختلفة يريد الدفع بآلية تقرب مرشحة من الوصول للمنصب، وهذا سر الخلاف وسبب تأخير الجلسات لأن كل مرة تعقد جلسة ثم ترفع، مضيفا أن توحيد المؤسسة العسكرية قوة ضاربة للوقوف أمام الجماعات المتطرفة المدعومة من الخارج والتنظيمات المسلحة غير المنضبطة، حسب تعبيره.

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