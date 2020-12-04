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السيسي يزور فرنسا الأحد والملف الليبي محور مباحثاته مع ماكرون

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قالت الرئاسة الفرنسية، الخميس، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سوف يبدأ زيارة دولة إلى فرنسا يوم الأحد المقبل.

وأوضحت الرئاسة أن الزيارة تستمر يومين، يلتقي خلالها السيسي الرئيس إيمانويل ماكرون، يوم الإثنين، مشيرة إلى أن الزيارة تهدف إلى تعميق العلاقات بين باريس والقاهرة “الشريك الاستراتيجي” وذات الدور “المحوري للاستقرار في الشرق الأوسط”.

وذكرت مصادر صحفية أنه من المقرر أن يبحث الرئيسان في قصر الإليزيه الأزمات الإقليمية، ولا سيما أزمة ليبيا، والتوترات في شرق البحر المتوسط، مبينة أن زيارة السيسي إلى فرنسا تأتي بعد الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إلى مصر في يناير 2019.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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