ديلي ميل: داعش يعكف على تدريب عناصره في ليبيا وسوريا لشن هجمات على أوروبا

كشف صحيفة ديلي ميل البريطانية، إن تنظيم داعش الإرهابي يعكف على تدريب عناصره في ليبيا وسوريا، استعدادا لسن هجمات واسعة النطاق في عدة دول أوروبية، على رأسها فرنسا وبريطانيا، وذلك ردًا على الرسوم المسيئة للرسول.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول سابق في الاستخبارات البريطانية، قوله إن الإرهابي أبو عمر الشيشاني، وهو أحد القيادات البارزة في داعش، هو المسؤول عن عمليات تدريب الإرهابيين وإرسالهم إلى الأراضي الأوروبية، مبينا أن العمليات ستنفذ في ألمانيا وبريطانيا وفرنسا بالتحديد، خاصة وأن حكومات تلك الدول ستخفف من القيود الاحترازية ضد فيروس كورونا، خلال عطلة عيد الميلاد.

هذا وكانت السلطات البريطانية قد رفعت مستوى التهديدات الإرهابية لديها إلى المستوى الثاني، بعد هجوم فيينا الإرهابي، والذي راح ضحيته 4 أشخاص بعد أن فتح مسلح النار عليهم بشكل عشوائي، وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم، وقال إنه ردًا على إقدام المدرس الفرنسي سامويل باتي، بعرض رسوم مسيئة للرسوم خلال أحد الفصول الدراسية، وهو ما أسفر عن مقتله ذبحًا في أحد ضواحي العاصمة باريس على يد مواطن روسي من أصل شيشاني.

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