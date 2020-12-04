“الفساد والغضب” في ليبيا يصل “مكتبة الكونغرس الأمريكي”

أعرب الكاتب، سليمان البيوضي، عن سعادته، بعد خبر اقتناء مكتبة الكونغرس الأمريكي في القاهرة، عدد من نسخ كتاب “الفساد والغضب”، عن مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة وطباعة وتوزيع مكتبة الكون التي أصدرت الطبعة الأولى 2020 للأستاذ سليمان البيوضي والدكتور رافع الطبيب.

وأوضح البيوضي، أن الكتاب سيكون متوفرا قريبا ومتاحا في عدد من المكتبات الليبية و في الجمهورية التونسية أيضا.

ونقل الكاتب سليمان البيوضي، مقدمته في الكتاب، حيث يقول: “نقدم رؤية مشتركة تعتمد في مقارباتها على الواقعية والتماثل في فهم الحالة الليبية وتقديمها للمجتمع المحلي والدولي كما هي وعلى علاتها.أتصور كل ذاك الكم من الهجومات غير المبررة التي يمكن أن تثير كثيرين سيحاولون نسف كل هذا الجهد..

أدعوهم من الأسطر الأولى أن يردوا الحجة بالحجة ويصدروا كتاب بمراجع واضحة تفند كل ما سيأتي في هذا الكتاب، أما أوصياء الله وعلماؤهم الربانيون فالحقيقة أوسع من أن تغطيها فتوى مكتوبة بحبر الدم!!”.

وفي وقت سابق، تحصّلت 218 على بعض مقتطفات من الكتاب، وأجرت حوارا مع الكاتب سليمان البيوضي، حول الكتاب وما يتضمنه.

وللاطلاع على اللقاء والمقتطفات:

البيوضي يكشف لـ218 تفاصيل “الفساد والغضب- الربيع الدامي”

218 تنفرد بنشر مقتطفات من “كتاب الفساد والغضب- الربيع الدامي”

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية