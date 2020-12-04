بلدية مصراتة تنظم ورشة عمل “اللامركزية والإدارة المحلية”

أقيمت بقاعة الشركة الليبية للحديد والصلب بمدينة مصرارتة، ورشة عمل بعنوان “اللامركزية والإدارة المحلية”، بتنظيم الرابطة الوطنية للمجالس البلدية والمعهد الوطني للسلام، وبرعاية من المجلس البلدي لبلدية مصراتة.

وحضر فعاليات هذه الورشة عدد من عمداء وأعضاء بلديات المناطق الغربية والجنوبية والوسطى، وعدد من فعاليات مؤسسات المجتمع المدني مصراتة، وعدد من النشطاء والفاعلين والمهتمين بالبلدية.

وبدأت فعاليات الورشة بكلمة المجلس البلدي مصراتة بوصفه راعي الورشة، و تلتها كلمة إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب، ومن ثم كلمة منظمَيِ الحدث “الرابطة الوطنية للمجالس البلدية، والمعهد الوطني للسلام”.

واستعرضت الورشة، عدة أوراق علمية حول اللامركزية.

وختمت الورشة بحلقة نقاش، طرحت خلالها عدة تساؤلات، أجيب عنها ونوقشت من قبل الأمين العام للرابطة الوطنية للمجالس البلدية.

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