فرانس برس: خلافات عميقة تعيق مسار الحوار الليبي

قالت وكالة فرانس برس، إن خلافات عميقة لا تزال تعيق مسار الحوار في ليبيا الذي يفترض أن يقود إلى تشكيل حكومة انتقالية تشرف على انتخابات مقررة في ختام العام المقبل.

وأضافت الوكالة أن هذه الخلافات تأتي رغم أن انفراجات عدة على صعيد وقف التصعيد العسكري شهدتها الأزمة في الأسابيع الأخيرة، مشيرة إلى توافق الأطراف الليبية في ملتقى الحوار السياسي الذي انعقدت أولى جولاته في تونس في التاسع من نوفمبر، على تحديد موعد الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.

وذكرت الوكالة إلى أن هذه التطورات جاءت عقب استعادة حكومة الوفاق غير المعتمدة السيطرة على غرب ليبيا بالكامل بعد معارك استمرت لأكثر من عام، وانتهت مطلع يونيو، لافتة إلى أن الجهود الدبلوماسية نجحت في وقف الأعمال العسكرية، وتوجّت في نهاية أكتوبر بتوقيع اللجنة العسكرية الليبية (5+5) برعاية أممية في جنيف اتفاقا لوقف إطلاق النار بشكل دائم في عموم البلاد، لا يزال صامدا دون تسجيل خروقات.

وتابعت الوكالة أن جلسات الجولة الثانية من ملتقى الحوار والتي انعقدت عبر الدائرة المغلقة شهدت خلافات، حول آليات اختيار الحكومة الجديدة من دون التوصل إلى مقترحات توافقية، ما طرح تساؤلات حول مصير الحوار السياسي.

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