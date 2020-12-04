البرلمان العربي يرحب بالبيان السعودي المصري الذي يدعم التوصل لحل سياسي في ليبيا

رحب البرلمان العربي، بالبيان السعودي المصري، الرافض للتدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وقال رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، إن البيان الصادر عن لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين السعودية ومصر، أكد على أهمية الدور العربي في حل أزمات المنطقة في إطار القرارات الدولية ذات الصلة ووفق مبادئ القانون الدولي، مشيدا بمُخرجات هذا الاجتماع الذي أكد على أهمية ضمان حرية الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر.

وأشاد العسومي بما ورد في البيان، بشأن ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها ومحاولات زعزعة الأوضاع الداخلية والإقليمية، مؤكدا على دعم البرلمان العربي للتوصل إلى حل سياسي شامل بإرادة ليبية خالصة لإعادة بناء الدولة الليبية.

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