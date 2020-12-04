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البلدي درج يبحث إشكالية تأخير رواتب موظفي “الأشغال العامة”

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

التقى عميد بلدية درج مع مدير شركة الأشغال العامة نالوت، خليفة عسكر.

وأوضح المجلس البلدي، أن اللقاء يأتي من خلال عدة زيارات قام بها مدير الشركة، على مستوى بلديات الجبل الغربي.

وطرح اللقاء، الإشكاليات التى يعاني منها مكتب الأشغال العامة داخل بلدية درج، التي تضمنت تأخير رواتب الموظفين وبعض النواقص الأخرى التى تشمل مكتب الأشغال العامة بالبلدية.

وأكد كل من عميد البلدية و مدير شركة الأشغال، بأنه سيكون تواصل دائم مع المكاتب المتواجدة داخل بلدية درج لكى يتم تجاوز هذه المختنقات وإيجاد الحلول المناسبة لها في اقرب وقت ممكن.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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