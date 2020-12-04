صحة الوفاق تعلن تشكيل لجان خاصة بعلاج النازحين

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوفاق، تشكيل لجان فرعية طبية تختص بملفات العلاج الخاصة بالنازحين بالبلديات بالتنسيق ما بين، اللجنة الاستشارية العليا للعلاج، ووحدة صحة المهجرين والنازحين بإدارة الطوارئ الصحية.

وأوضحت الوزارة، في إعلانها، أنه يأتي ضمن الزيارة الميدانية لبلدية درج الحدودية ، وضمن الجهود المشتركة ما بين وحدة صحة النازحين والمهجرين واللجنة الاستشارية العليا للعلاج.

وأشارت الوزارة، إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجان فرعية طبية تُعنى بصحة النازحين بالداخل ببلديات المنطقة الجنوبية والغربية والوسطى .

وتتكون كل لجنة من هذه اللجان من خمس أعضاء رئيس للجنة “طبيب” / 2 اعضاء “اطباء” / 2 إداريين ” مقرر ، مندوب”.

وستتولى هذه اللجان مهام توفير علاج لكافة المواطنين النازحين الذين في حاجة لتلقي العناية الطبية اللازمة لهم، واستلام ملفاتهم وإحالتها بشكل دوري إلى اللجنة الاستشارية العليا للعلاج بطرابلس ، تمهيدا للبدء في العلاج حسب الحالات المعتمدة من تلك اللجان.

وأضافت وزارة الصحة في حكومة الوفاق، أنه تم الاتفاق على أن تتولى وحدة صحة المهجرين والنازحين كافة مهام التنسيق بين اللجان الفرعية تمهيدا لعرض نتائج أعمالها بشكل دوري على الشؤون الإدارية باللجنة الاستشارية العليا للعلاج، وتتولى الشؤون الإدارية بدورها عرض مقترح معتمد من الطرفين لاعتماده وتشكيل اللجان.

وتم اختيار مقرات اللجان الفرعية على أن تكون مقسمة إلى أربع لجان فرعية موزعة على النحو التالي:

كما تم تأسيس وتشكيل هذه اللجنة الفرعية ببلدية درج من خلال هذه الزيارة الميدانية التي أجراها وفد وزارة الصحة لبلدية درج .

وستغطي هذه اللجنة الفرعية مدن نالوت ووازن وسيناون ودرج ووادي أوال وغدامس وضواحيها.

كما سيتم تشكيل باقي اللجان بالمدن المذكورة وفقا للبنود المتفق عليها شريطة أن يكون أعضاء هذه اللجان من الأطباء النازحين قدر الإمكان.

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