السيسي يلتقي ماكرون الاثنين في باريس

أعلنت الرئاسة الفرنسية، عن زيارة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد إلى فرنسا، تستمر يومين يتلقي فيها الرئيس إيمانويل ماكرون يوم الاثنين.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية، أن الزيارة تهدف إلى تعميق العلاقات بين باريس والقاهرة “الشريك الاستراتيجي” وذات الدور “المحوري للاستقرار في الشرق الأوسط”.

وتأتي الزيارة تزامنا مع تصريحات وزيرا خارجية البلدين، سامح شكري، وجان إيف لودريان، اللذان شددا قبل أسابيع على ضرورة رحيل المرتزقة من ليبيا، واحترام حظر تصدير السلاح إلى ليبيا.

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