ليبيا الان

بعد أمريكا وكندا.. هولندا تطالب بالإفراج عن الدكتور “بن دلة”

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعرب السفير الهولندي لدى ليبيا، لارس تومرز، عن قلقه  حول اختطاف الدكتور الصديق بن دلة.

ودعا تومرز، عبر حسابه الرسمي، على تويتر، إلى الإفراج الفوري الغير مشروط.

وفي وقت سابق، طالبت سفارة كندا لدى ليبيا، بالإفراج الفوري عن الدكتور الصديق خلف الله بن دلة.

وأعربت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، عن قلقها إزاء التقارير الأخيرة عن عمليات الاختطاف بما في ذلك اختطاف نائب رئيس مستشفى الخضراء الدكتور الصديق خلف الله بن دلة.

وكانت البعثة الأممية في ليبيا، قد دعت  إلى إطلاق الدكتور بن دلة، وهو أستاذ جامعي وجرّاح عظام معروف يبلغ من العمر 66 عامًا، فورا ودون شروط.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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