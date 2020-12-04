«العباني»: جماعة الإخوان المسلمين وراء كل البلاء والفساد

قال النائب محمد عامر العباني، عضو مجلس النواب، إن جماعة الإخوان المسلمين وراء كل البلاء والفساد”.

وأضاف محمد العباني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” أن الجماعة أيضا سبب ما يحدث من إرهاب ومن فساد، لا للإخوان ونعم للوطن وللإسلام”.

وكان محمد عامر العباني، قد قال في وقت سابق، إن منْ يتحاور مع عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، كمن يتفاعل مع الشياطين.

وتابع:” من يحاور الإخوان المسلمين، كمن يتفاعل مع الشياطين، أماني مفرحة، ونهايات مخزية، فلا سبيل إلا الإغواء، ولا عهد للشياطين”.