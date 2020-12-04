ضبط العديد من المخالفين والمطلوبين جنائيا في حملات أمنية ببنغازي

أجرى مدير مديرية أمن بنغازي، رئيس خطة الأمن الظاهر في غرفة “بنغازي الكبرى”، العقيد ونيس الشكري، مساء الخميس، جولة تفقدية للوقوف عن كثب على سير العمل الأمني داخل المدينة، والاطمئنان على عمل مراكز وأقسام الشرطة داخل اختصاص المديرية.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية في الحكومة الليبية، فإن ذلك يأتي ضمن خطة عمل وزارة الداخلية في الغرفة الأمنية بنغازي الكبرى، وبتعليمات من الوزير المستشار إبراهيم بوشناف.

وشارك مدير الأمن، خلال جولته، التي استمرت لساعات، في حملات مرورية وأمنية تم خلالها ضبط العديد من المخالفين للقانون والمطلوبين جنائيا.

كما دشن مدير الأمن، خلال الجولة، 30 نقطة أمنية مشتركة بين قسمي المرور وشرطة النجدة، تم توزيعها على مختلف مفترقات الطرق والأماكن التي تشهد ازدحاما مروريا شديدا، مشددا على تعزيز الجهود الحثيثة لأجل أن تكون بنغازي دائما آمنة.