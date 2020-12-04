«مفوضية الانتخابات» تتابع عمل منسقي التوعية ببنغازي

تابع عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أبوبكر مردة، نشاط منسقي التوعية والتواصل بمكاتب الإدارة الانتخابية الواقعة في نطاق المنطقة الشرقية والجنوبية الشرقية، ومستوى استعدادهم لتنفيذ البرامج التوعوية المصاحبة للاستحقاقات الانتخابية القادمة، بحسب بيان صادر عن المفوضية صباح اليوم الجمعة.

وأوضحت المفوضية، في بيانها الصادر، أن أبوبكر مردة، عقد اجتماعا بمدينة بنغازي الإربعاء الماضي، ضمن زيارة عمل رافقه فيها مسؤولة وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بالمفوضية ماجدة الكاتب .

واستعرض منسقو التوعية، تقارير أعمالهم، التي أنجزت خلال النصف الثاني من العام 2020 م، ومقترحاتهم للأنشطة والبرامج التوعوية التي من شأنها تعزيز المشاركة الانتخابية، مؤكدين أهمية مثل هذه الاجتماعات في حلحلة المعوقات التي قد تواجه تنفيذ الأعمال المنوطة بهم.

وأشاد عضو المجلس، بدور منسقي التوعية في نجاح تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية السابقة عبر الحملات التوعوية الهادفة إلى تعزيز المشاركة، مشددا على ضرورة زيادة وتيرة العمل استعدادا للاستحقاق الانتخابي القادم المقرر في 24 ديسمبر من عام 2021 م.

وكانت مدينة بنغازي قد شهدت بحضور عضو مجلس المفوضية أبوبكر مردة، تنفيذ حزمة من الأنشطة التدريبية استهدفت منسقي التوعية بمكاتب الإدارة الانتخابية بالمنطقة الشرقية في مجال أساسيات الصحفي الشامل، إضافة إلى دورة تدريبية تعزيزية لفائدة مهندسي مشروعات مكتب الإدارة الانتخابية بمشاركة عدد من مهندسي مشروعات وزارة التعليم ومنظمات المجتمع المدني في مجال التصميم الشامل لمراكز الاقتراع المهيأة، وفقا للبيان الصادر.