حصر حالات زواج الليبيين والليبيات من الأجانب بالمنطقة الجنوبية لحل مشكلاتهم

بحث رئيس مجلس إدارة صندوق دعم الزواج ورئيس لجنة حصر الزواج بالأجانب في المنطقة الجنوبية “محمد إبراهيم” مع أعضاء اللجنة ومدير إدارة التنمية الأسرية بوزارة الشؤون الاجتماعية بالحكومة المؤقتة “أوريدة الزايدي” نتائج الحصر والموقف التنفيذي لأعمال اللجنة لاستعراض حصر حالات زواج الليبيين والليبيات من غير الليبيين بالمنطقة الجنوبية والتقييم والمشاكل والتوصيات تمهيداً لعرضها على وزير الشؤون الاجتماعية.

يأتي ذلك بناء على قرار وزير الشؤون الاجتماعية رقم (65) لسنة 2020 الخاص بلجنة حصر حالات زواج الليبيين والليبيات من غير الليبيين بالمنطقة الجنوبية.

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