أبو راس: سنتخذ قرارات خلال جلسة غدامس تمهيدًا لعقد انتخابات في أقرب وقت

أكدت عضو مجلس النواب الموازي، ربيعة أبوراس، أن مجلس النواب يحتاج إلى وقت لحل الخلافات والأزمات، بعد عام ونصف من الصراعات والانقسامات والمشاكل، مشيرة إلى أن التئام المجلس يحتاج إلى مزيد من الجلسات التشاورية التي انطلقت في المغرب، والتي أسفرت عن بعض التوافقات.

وأضافت أبو راس، في تصريح إعلامي عقب وصولها إلى مدينة غدامس، قادمة من طنجة المغربية، لعقد جلسة موحدة لمجلس النواب، أن الجلسة ستشهد مناقشة بعض الملفات والقضايا التي انطلق النواب في مناقشتها في الجلسات التشاورية بطنجة.

وبينت أبو راس أنه سيجري تشكيل لجنة لإعداد جدول أعمال لعقد جلسة رسمية لمجلس النواب يتوقع إجراؤها يوم الإثنين المقبل لاتخاذ قرارات في صالح ليبيا وصالح المؤسسة التشريعية، تمهيدًا لعقد انتخابات في أقرب وقت ممكن، والعمل على إنجاز خارطة الطريق.

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