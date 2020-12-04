صنع الله يشارك في اجتماع الدول المصدرة للنفط واجتماع أوبك

شارك رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، في الاجتماع الوزاري (رقم 180) لمنظمة الدول المصدرة للنفط والذي انعقد عبر الدائرة الافتراضية يوم الإثنين الموافق 30 نوفمبر 2020، ومن بعده الاجتماع الوزاري (رقم 12) لتحالف أوبك+ والذي انعقد كذلك عبر الدائرة الافتراضية يوم الخميس الموافق 3 ديسمبر 2020.

وأوضح المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط، أن المجتمعين قاموا بتقييم حالة سوق النفط الدولية من حيث الامدادات والطلب ومستوى المخزون وراجعوا مدى التزام الدول الأعضاء في إعلان التعاون بمعدلات الانتاج المتفق عليها وقرروا زيادة الإمدادات بقيمة 500 ألف برميل يوميا خلال شهر يناير 2020 مع عقد اجتماع وزاري بداية كل شهر لتقييم حالة السوق واتخاذ القرار المناسب بشأن الإمدادات خلال الشهر التالي.

يشار إلى أن تحالف أوبك+ والذي يضم 23 دولة قد قرر في السابق تخفيض امدادات النفط بمقدار 9.7 مليون برميل في اليوم اعتبارا من مايو 2020 وتم تعديل التخفيض الى 7.7 مليون برميل في اليوم اعتبارا من اغسطس 2020 و كان مقررا تعديل التخفيض إلى 5.7 مليون برميل في اليوم اعتبارا من بداية يناير 2021 ولكن تم الاتفاق علي زيادة الامدادات بشكل تدريجي للمحافظة على استقرار السوق النفطية.

وقد تم استثناء دولة ليبيا وإيران وفنزويلا من المشاركة في التخفيضات نظرا للظروف التي تمر بها هذه الدول كما رحب المجتمعون باستئناف ليبيا للإنتاج وأكدوا استمرار استثناءها من التخفيضات في هذه المرحلة لحاجة ليبيا الماسة لزيادة معدلات الانتاج والتغلب على المشاكل الاقتصادية.