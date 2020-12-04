زملاء الدكتور المختطف “بن دله” يطالبون داخلية الوفاق بضمان سلامته وعودته

أصدر عدد من زملاء الدكتور المختطف الصديق بن دله بمستشفى الخضراء في طرابلس، بيانا طالبوا فيه وزارة الداخلية بحكومة الوفاق وكافة الجهات المختصة بضمان سلامة “بن دلة” وعودته.

وأدان بيان زملاء الدكتور المختطف خلال وقفة احتجاجية لهم، حوادث الاختطاف التي تطال الكوادر الطبية خاصة في طرابلس.

وكانت قد استنكرت النقابة العامة لأطباء ليبيا، واقعة اختطاف الدكتور الصديق بن دلة استشاري جراحة العظام بمستشفى الخضراء العام.

وطالبت في بيان شديد اللهجة، الأربعاء الماضي، الجهات الرسمية والمسؤولة بالتحقيق في الواقعة، وتكثيف جهودها لفك أسره و القبض على من ارتكب هذه الجريمة، ووضع حد لما وصفته بالمهازل التي تحدث في حق الأطباء.

جدير بالذكر أن مليشيا مسلحة موالية لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، كانت قد اختطفت مدير مستشفي الخضراء “الصديق بن دلة” من منطقة 11 يونيو في العاصمة الليبية طرابلس.

وقال مصدر مطلع لـ”الساعة24″ إن مدير مستشفي الخضراء “الصديق بن دلة” تم اقتياده إلى مكان غير معروف بعد أن تم اختطافه من قبل إحدى المليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس تحديدا في منطقة 11 يونيو.