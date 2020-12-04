الرعيض: جلسة غدامس ستبحث تعديل اللائحة الداخلية وتغيير رئاسة مجلس النواب

كشف عضو مجلس النواب المقاطع، محمد الرعيض، أن الهدف من لقاء أعضاء مجلس النواب، في مدينة غدامس هو عقد جلسة لمجلس النواب بشكل كامل لبحث تعديل اللائحة الداخلية واختيار رئاسة جديدة للمجلس في دورة برلمانية لا تزيد عن ستة أشهر

وأوضح الرعيض، أن الجلسة سيُشارك فيها أكثر من 130 نائبًا، مُعتبرًا أن هذا الرقم مكسب كبير لليبيا حيث سيتم إعادة مجلس النواب للقيام بدوره في هذه المرحلة الدقيقة.

وأشار الرعيض إلى إجراء جلسات تشاورية للمشاركين قبل انطلاق الجلسة الرسمية يوم الإثنين المقبل.

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