مؤسسة النفط: استثناء ليبيا من تخفيضات «أوبك+»

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن تحالف مجموعة «أوبك+» استثنى ليبيا، بالإضافة إلى إيران وفنزويلا، من المشاركة في تخفيضات الإنتاج «نظرا للظروف التي تمر بها».

وشارك رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس مصطفى صنع الله في الاجتماع الوزاري رقم 12 لتحالف «أوبك+»، الذي انعقد عبر الدائرة الافتراضية أمس الخميس، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

استثناء ليبيا لحاجتها إلى زيادة الإنتاج

ورحب المجتمعون باستئناف ليبيا لإنتاج النفط، مؤكدين استمرار استثناءها من التخفيضات في هذه المرحلة «لحاجتها الماسة» لزيادة معدلات الإنتاج، والتغلب على المشكلات الاقتصادية.

من جانبه، أشاد صنع الله بترحيب المجتمعين بعودة ليبيا للإنتاج، واستمرار استثناءها من المشاركة في التخفيضات.

وقيم المجتمعون حالة سوق النفط الدولية من حيث الإمدادات والطلب ومستوى المخزون، وراجعوا مدى التزام الدول الأعضاء في إعلان التعاون بمعدلات الإنتاج المتفق عليها.

«أوبك+» تقرر زيادة الإمدادت في يناير

كما قرروا زيادة الإمدادات بقيمة 500 ألف برميل يوميا خلال شهر يناير المقبل، مع عقد اجتماع وزاري بداية كل شهر لتقييم حالة السوق، واتخاذ القرار المناسب بشأن الإمدادات خلال الشهر التالي.

يذكر أن تحالف «أوبك+»، الذي يضم 23 دولة، خفض إمدادات النفط بمقدار 9.7 مليون برميل منذ مايو الماضي، ثم إلى 7.7 مليون برميل في أغسطس.

و كان مقررا تعديل التخفيض إلى 5.7 مليون برميل في اليوم اعتبارا من بداية يناير، لكن اتفق على زيادة الإمدادات بشكل تدريجي للمحافظة على استقرار السوق النفطية.

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