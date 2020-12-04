أعضاء الحوار يصوتون عبر الهاتف على آليات اختيار السلطة التنفيذية

تقرير 218

تتواصل الجولة الرابعة لملتقى الحوار السياسي، افتراضيًا؛ لمناقشة المقترحات والتصويت على آليات اختيار السلطة التنفيذية في البلاد، التي أنهكتها الحروب والأزمات.

وشهد أمس الخميس بدء عملية التصويت بين أعضاء الحوار السياسي على آليات اختيار رئيسي المجلس الرئاسي والحكومة المقبلة.

وأوضحت مصادر صحفية أن أعضاء الحوار السياسي، الذي عُقدت جولته الأولى في تونس؛ يُصوّتون عن بعد على آلية اختيار رئيسيْ المجلس الرئاسي والحكومة.

وفي السياق ذاته؛ قالت إحدى المشاركات بالحوار لوكالة “الأناضول”، مُفضّلة عدم نشر اسمها، إن التصويت سيجري على تسع مقترحات من أصل 12؛ بعد سحب ثلاثة مقترحات من قبل المتقدمين بها.

وأضافت أن عملية التصويت ستتم عبر الاتصال الهاتفي لكل مشارك على حدة؛ ليختار أحد المقترحات مع توقيعه على نصّ مكتوب يُرسل له عبر البريد الإلكتروني.

هذه الخطوة تعدّ بمثابة اختراق في الحوار السياسي، بعد فشل أعضاء لجنة الحوار السياسي في التوصل لتوافق حول آلية اختيار المجلس الرئاسي والحكومة الانتقالية من خلال التواصل الرقمي، الأسبوع الماضي.

وكانت جولة جديدة من الحوار السياسي الليبي قد انطلقت بشكل افتراضي، في مسعى لبحث آليات اختيار السلطة التنفيذية في البلاد، وتوزيع المناصب السيادية.

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