«صنع الله»: «أوبك» استثنت ليبيا من تخفيضات إنتاج النفط تقديرا لظروفنا

قالت وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق، إن مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، شارك في الاجتماع الوزاري (رقم 180) لمنظمة الدول المصدرة للنفط والذي انعقد عبر الدائرة الافتراضية، الإثنين الماضي، ومن بعده الاجتماع الوزاري (رقم 12) لتحالف أوبك+ والذي انعقد كذلك عبر الدائرة الافتراضية أمس الخميس.

وزعمت وسائل الإعلام ذاتها- نقلا عن بيان صادر عن مؤسسة النفط- أن المجتمعين قيموا حالة سوق النفط الدولية من حيث الامدادات والطلب ومستوى المخزون وراجعوا مدى التزام الدول الأعضاء في إعلان التعاون بمعدلات الإنتاج المتفق عليها وقرروا زيادة الإمدادات بقيمة 500 ألف برميل يوميا خلال شهر يناير 2020 مع عقد اجتماع وزاري بداية كل شهر لتقييم حالة السوق واتخاذ القرار المناسب بشأن الإمدادات خلال الشهر التالي.

وادعت مؤسسة النفط، أن “تحالف أوبك” استثنى دولة ليبيا وإيران وفنزويلا من المشاركة في التخفيضات نظرا للظروف التي تمر بها هذه الدول.

وتابعت:” رحب المجتمعون باستئناف ليبيا للإنتاج وأكدوا استمرار استثناءها من التخفيضات في هذه المرحلة لحاجة ليبيا الماسة لزيادة معدلات الإنتاج والتغلب على المشاكل الاقتصادية”.

وأضاف مصطفى صنع الله، أنه يرحب بقرار المجتمعين بعودة ليبيا للإنتاج واستمرار استثناءها من المشاركة في التخفيضات.

ويشار إلى أن تحالف أوبك+ والذي يضم 23 دولة قد قرر في السابق تخفيض إمدادات النفط بمقدار 9.7 مليون برميل في اليوم اعتبارا من مايو 2020 وتم تعديل التخفيض إلى 7.7 مليون برميل في اليوم اعتبارا من أغسطس 2020، والذي كان مقررا تعديل التخفيض إلى 5.7 مليون برميل في اليوم اعتبارا من بداية يناير 2021 و لكن تم الاتفاق علي زيادة الامدادات بشكل تدريجي للمحافظة على استقرار السوق النفطية، على حد تعبير البيان الصادر.