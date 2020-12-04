“الترجمان” لـ”البلاد”: تركيا تتطاول بسبب خجل وعجز أوروبا

تطرقت حلقة “البلاد” الخميس، إلى التطورات التي شهدتها ليبيا لهذا اليوم أولها وصول عدد 104 نواب من مدينة “طنجة” المغربية، إلى “غدامس”؛ لعقد جلسة لمجلس النواب.

وفي الوقت ذاته؛ يُقابل ذلك دعوة المستشار عقيلة صالح، النواب؛ لعقد جلسة في بنغازي، الاثنين المقبل؛ لمناقشة جدول أعمال المجلس والتطورات الراهنة للأوضاع في البلاد.

وهنا نسأل: ما سبب إعلان عقيلة صالح عن هذه الدعوة الآن؟ ربما يمكن القول إن هناك ارتباكً يعيشه عقيلة صالح؛ بسبب عزم النواب على تغيير رئاسة مجلس النواب.

ويبدو أن جولات عقيلة صالح الأخيرة خاصة الأخيرة إلى روسيا كوسيلة للضغط على النواب لم تحقق الهدف.

العقوبات على تركيا

ويقول الكاتب والباحث السياسي، باسل الترجمان، إن الخجل والصمت والعجز الذي يميّز السياسة الخارجية الأوروبية الموحدة، سمح للكثيرين بالتطاول على الاتحاد الأوروبي، وهذا يؤكد أنه في اللاوعي الأوروبي هناك إحساس بأن أوروبا قارة ضعيفة ولا تملك مواجهة التهديدات الخارجية إلا من خلال غطاء “الناتو” والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف: كل الدول التي كانت تنأى بنفسها عن الاصطدام السياسي مع الابتزاز التركي وجدت نفسها هي الخاسر الأكبر. خاصة عندما وجد الاتحاد الأوروبي نفسه عاجزا عن حماية أرمينيا.

وتوقع “الترجمان” أنه ستكون هناك قرارات حاسمة وحازمة من قبل الاتحاد الأوروبي على تركيا.

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