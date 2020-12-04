تسجيل 680 إصابة جديدة بكورونا و744 حالة شفاء ووفاة 7 أشخاص

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في بيانه الرسمي اليوم الجمعة، تسجيل 680 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و744 حالة شفاء و7 حالات وفاة.

وأوضح المركز الوطني التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الخميس 03 ديسمبر 2020 م وفقا للبيان رقم (267)، مشيرا أنه استلم عدد (4506) عينة موزعة على المختبرات التالية (المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1880) عينة – مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (82) عينة – مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (224) عينة – مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1140) عينة – مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (37) عينة – مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (20) عينة – مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (164) عينة – مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (282) عينة – مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (94) عينة – مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (88) عينة – مختبر المعهد القومي لعلاج الاورام صبراته عدد (226) عينة – مختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (5) عينات – مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (4) عينات – مختبر مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية والدرن عدد (90) عينة – مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (167) عينة – مختبر فرع المركز الوطني زواره عدد (3) عينات)

وأفاد بيان المركز أنه بعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي:

– عدد ( 3826 ) عينة سالبة

– عدد (680) عينة موجبة ( 487 جديدة + 193 مخالطة )

وأشارت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1. طرابلس

عدد 158 حالة جديدة

عدد 42 حالة مخالطة

2.بنغازي

عدد 61 حالة جديدة

3.مصراته

عدد 26 حالة مخالطة

4.الخمس

عدد 7 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

5.السواني بن ادام

عدد 5 حالة جديدة

6.العجيلات

عدد 14 حالة جديدة

7.العامرية

عدد 15 حالة جديدة

8.السائح

عدد 4 حالة جديدة

9.الجميل

عدد 9 حالة جديدة

10.المعمورة

عدد 4 حالة جديدة

11.الحرابة

عدد 2 حالة مخالطة

12.السبيعة

عدد 3 حالة جديدة

13.العواته

عدد 3 حالة جديدة

14.وازن

عدد 3 حالة جديدة

15.الزاوية الغرب

عدد 17 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

16.الزاوية المركز

عدد 21 حالة جديدة

عدد 7 حالة مخالطة

17.صبراته

عدد 15 حالة جديدة

عدد 25 حالة مخالطة

18.الرياينة

عدد 1 حالة جديدة

19.قصر بن غشير

عدد 19 حالة جديدة

20.جنزور

عدد 27 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

21.صرمان

عدد 23 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

22.سبها

عدد 1 حالة جديدة

23.اوباري

عدد 1 حالة جديدة

24.طبرق

عدد 3 حالة جديدة

25.تازربو

عدد 1 حالة جديدة

26.اجدابيا

عدد 4 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

27.زواره

عدد 17 حالة مخالطة

28.القره بوللي

عدد 14 حالة جديدة

29.الزنتان

عدد 5 حالة مخالطة

30.جادو

عدد 2 حالة جديدة

31.الحوامد

عدد 15 حالة جديدة

عدد 18 حالة مخالطة

32.الماية

عدد 7 حالة جديدة

33.زليتن

عدد 28 حالة جديدة

عدد 43 حالة مخالطة

وبينت أن تفاصيل الـ ( 744 ) حالة شفاء حسب المدن كالتالي:

1.عدد 566 حالة في طرابلس

2.عدد 5 حالات في قصر بن غشير

3.عدد 1 حالة في اجدابيا

4.عدد 48 حالة في سبها

5.عدد 63 حالة في مصراته

6.عدد 18 حالة في صبراته

7.عدد 14 حالة في الزنتان

8.عدد 10 حالات في زواره

9.عدد 19 حالة في الزاوية المركز

وأوضحت أن تفاصيل الــ ( 7 ) حالة الوفاة كالتالي:

1.عدد 2 حالة في الزاوية الغرب

2.عدد 1 حالة في ترهونة

3.عدد 1 حالة في صبراتة

4.عدد 3 حالات في صرمان

واختتم بيان المركز الوطني بذكر الإحصاءات العامة التي بلغ إجمالي الإصابات بها “العدد التراكمي” نحو 85529 ، والحالات النشطة 28262، والمتعافين 56048، والوفيات 1219.