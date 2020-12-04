«مكافحة الأمراض»: 680 إصابة إصابة جديدة بـ«كورونا» و7 حالات وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 680 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الخميس.

وتماثل للشفاء 744 مصابا، في حين توفي 7 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة.

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