دفاع الوفاق توقع اتفاقية تعاون عسكري مع إيطاليا

وقعت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق، اليوم الجمعة، اتفاقية مع وزارة الدفاع الايطالية للتعاون العسكري الفني المشترك وإنشاء لجنة مشتركة للتعاون العسكري في مختلف مجالات الدفاع.

وأوضح المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، أنه تم مع الجانب الإيطالي الاتفاق على التعاون في مجالات التدريب والتعليم العسكري وتبادل الخبرات والدعم والتطوير والصيانة والاستشارات والتعاون في مجال الهجرة غير الشرعية وأمن الحدود البرية والبحرية وعمليات التخلص من الذخائر والالغام وعمليات الاغاثة في حالات الكوارث الطبيعية والطوارئ الصحية.

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