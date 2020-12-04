ليبيا الان

دفاع الوفاق توقع اتفاقية تعاون عسكري مع إيطاليا

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

وقعت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق، اليوم الجمعة، اتفاقية مع وزارة الدفاع الايطالية للتعاون العسكري الفني المشترك وإنشاء لجنة مشتركة للتعاون العسكري في مختلف مجالات الدفاع.

وأوضح المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، أنه تم مع الجانب الإيطالي الاتفاق على التعاون في مجالات التدريب والتعليم العسكري وتبادل الخبرات والدعم والتطوير والصيانة والاستشارات والتعاون في مجال الهجرة غير الشرعية وأمن الحدود البرية والبحرية وعمليات التخلص من الذخائر والالغام وعمليات الاغاثة في حالات الكوارث الطبيعية والطوارئ الصحية.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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