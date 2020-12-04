مكافحة الأمراض يعلن تسجيل (680) إصابة بفيروس كورونا

أخبار ليبيا24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الجمعة تسجيل عدد (680) إصابة بفيروس كورونا بينها (487) حالة جديدة، و(193) حالة مخالطة.

وأضاف المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه استلم أمس الخميس عدد (4506) عينة أهرت النتائج بينها عدد (3826 ) عينة سالبة موزعة على المختبرات التالية :

1.المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1880) عينة

2.مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (82) عينة

3.مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (224) عينة

4.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1140) عينة

5.مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (37) عينة

6.مختبر فرع المركز الوطني أجدابيا عدد (20) عينة

7.مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (164) عينة

8.مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (282) عينة

9.مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (94) عينة

10.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (88) عينة

11.مختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة عدد (226) عينة

12.مختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (5) عينات

13.مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (4) عينات

14.مختبر مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية والدرن عدد (90) عينة

15.مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (167) عينة

16.مختبر فرع المركز الوطني زواره عدد (3) عينات

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

1. طرابلس عدد 158 حالة جديدة عدد 42 حالة مخالطة

2.بنغازي عدد 61 حالة جديدة

3.مصراته عدد 26 حالة مخالطة

4.الخمس عدد 7 حالة جديدة عدد 3 حالة مخالطة

5.السواني بن آدم عدد 5 حالة جديدة

6.العجيلات عدد 14 حالة جديدة

7.العامرية عدد 15 حالة جديدة

8.السائح عدد 4 حالة جديدة

9.الجميل عدد 9 حالة جديدة

10.المعمورة عدد 4 حالة جديدة

11.الحرابة عدد 2 حالة مخالطة

12.السبيعة عدد 3 حالة جديدة

13.العواته عدد 3 حالة جديدة

14.وازن عدد 3 حالة جديدة

15.الزاوية الغرب عدد 17 حالة جديدة عدد 1 حالة مخالطة

16.الزاوية المركز عدد 21 حالة جديدة عدد 7 حالة مخالطة

17.صبراته عدد 15 حالة جديدة عدد 25 حالة مخالطة

18.الرياينة عدد 1 حالة جديدة

19.قصر بن غشير عدد 19 حالة جديدة

20.جنزور عدد 27 حالة جديدة عدد 2 حالة مخالطة

21.صرمان عدد 23 حالة جديدة عدد 2 حالة مخالطة

22.سبها عدد 1 حالة جديدة

23.اوباري عدد 1 حالة جديدة

24.طبرق عدد 3 حالة جديدة

25.تازربو عدد 1 حالة جديدة

26.اجدابيا عدد 4 حالة جديدة عدد 2 حالة مخالطة

27.زواره عدد 17 حالة مخالطة

28.القره بوللي عدد 14 حالة جديدة

29.الزنتان عدد 5 حالة مخالطة

30.جادو عدد 2 حالة جديدة

31.الحوامد عدد 15 حالة جديدة عدد 18 حالة مخالطة

32.الماية عدد 7 حالة جديدة

33.زليتن عدد 28 حالة جديدة عدد 43 حالة مخالطة

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أنه تم تسجيل عدد ( 744 ) حالة شفاء حسب المدن:

1.عدد 566 حالة في طرابلس

2.عدد 5 حالات في قصر بن غشير

3.عدد 1 حالة في أجدابيا

4.عدد 48 حالة في سبها

5.عدد 63 حالة في مصراتة

6.عدد 18 حالة في صبراتة

7.عدد 14 حالة في الزنتان

8.عدد 10 حالات في زواره

9.عدد 19 حالة في الزاوية المركز

وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تم تسجيل عدد( 7 ) حالات وفاة:

1.عدد 2 حالة في الزاوية الغرب

2.عدد 1 حالة في ترهونة

3.عدد 1 حالة في صبراتة

4.عدد 3 حالات في صرمان

ولفت المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أن إجمالي الإصابات “العدد التراكمي” 85529 حالة، والحالات النشطة28262 حالة، والمتعافين 56048 حالة، والوفيات 1219 حالة.