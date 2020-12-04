«دفاع الوفاق» ونظيرتها الإيطالية توقعان اتفاقية تعاون عسكري

وقعت وزارة الدفاع في حكومة الوفاق ونظيرتها الإيطالية اليوم الجمعة، اتفاقية تعاون عسكري فني مشترك.

وقال وزير الدفاع صلاح الدين النمروش، خلال توقيعه الاتفاقية في روما اليوم الجمعة، إن الجانبين قررا إنشاء لجنة مشتركة للتعاون العسكري في مختلف مجالات الدفاع، حسب تصريح نقلته عملية «بركان الغضب» على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

واتفق النمروش مع الجانب الإيطالي على التعاون في مجالات التدريب والتعليم العسكري، وتبادل الخبرات والدعم والتطوير والصيانة والاستشارات، والتعاون في مجال الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى أمن الحدود البرية والبحرية وعمليات التخلص من الذخائر والألغام وعمليات الإغاثة في حالات الكوارث الطبيعية والطوارئ الصحية.

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وأوضح أن الاتفاقية تشمل المشاركة في التدريبات العسكرية والمناورات، فضلا عن هيكلة وتنظيم المؤسسات العسكرية والأمنية، والتعاون في مجال الطب العسكري، من خلال تأهيل الكوادر الطبية والطبية المساعدة والأجهزة والمعدات وتبادل الاستشاريين والمعلومات والخبرات في مجال البحث العلمي والتقني والأمن العسكري.

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