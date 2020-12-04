امغيب: البعثة ترى عمليات وصول الأسلحة إلى ليبيا ولم تتخذ أي خطوات جادة تجاه الأمر

ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب إن حديث المبعوثة الأممية بالإنابة وليامز ستيفاني لم يأت بجديد بشأن المخاطر التي تواجه عملية التسوية الليبية.

امغيب وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الخميس أضاف أن البعثة الأممية تعرف أن الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي طرابلس مقال من البرلمان بشكل كامل الأمر ذاته فيما يتعلق بمصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط وهو غير مكلف رسميا بل كان لتسيير الأعمال.

وأشار إلى أن البعثة ترى عمليات وصول الأسلحة إلى ليبيا ولم تتخذ أي خطوات جادة تجاه الأمر، مشددا على ضرورة أن تتخذ بعض الخطوات الجادة في تنفيذ القرارات الجادة التي اتخذها البرلمان.

وتوقع مغيب أن يعطي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن فرصة أخرى للجيش الليبي لإحكام السيطرة على الدولة الليبية وخاصة العاصمة طرابلس.

واعتبر أن ويليامز تريد القول إن القادم لن يصل إلى ما وصلت هي إليه وأنه لابد من استثمار الفرصة.

عضو البرلمان أشار إلى أن الغموض الذي أحاط باجتماعات طنجة يثير المخاوف خاصة في ظل غياب الرؤية أو جدول الأعمال والإصرار على عقد الجلسة في غدامس وليس في بنغازي وأن نواب الشرق عادوا إلى بنغازي لتجنب المشاركة في أي قرارات تتعلق بالشرعية الخاصة بالبرلمان أو الجيش

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية