“أوبك+” تمدّد استثناء ليبيا من قرار خفض الإنتاج

قررت مجموعة “أوبك+” تمديد استثناء ليبيا من قرار خفض الانتاج، وعدّل المجتمعون إجمالي الخفض بزيادة ما مقداره 500 ألف برميل، مع حلول يناير المقبل، حيث يبلغ الإنتاج العام، بعد الزيادة، 5,7 مليون برميل يوميًا، اعتبارًا من بداية يناير 2021 مع الحفاظ على الخفض العام.

جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري لمنظمة الدول المصدرة للنفط، الذي شارك فيه رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، حيثُ تضمن الاجتماع الذي عُقد عبر الإنترنت، لتخالف “أوبك+” مناقشة مدى التزام الدول الأعضاء في إعلان التعاون بمعدلات الإنتاج المتفق عليها، إضافة إلى عقد اجتماع وزاري بداية كل شهر لتقييم حالة السوق واتخاذ القرار المناسب بشأن الإمدادات خلال الشهر التالي.

يشار إلى أن تحالف “أوبك+” والذي يضمّ 23 دولة قد قرر في السابق تخفيض إمدادات النفط بمقدار 9,7 مليون برميل يوميًا، اعتبارًا من مايو 2020، وتم تعديل التخفيض إلى 7,7 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من أغسطس 2020`

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