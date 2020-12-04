الثني يبحث آليات حل مختنقات البنية التحتية لبلديتي سرت وهراوة

ليبيا – بحث رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الخميس مع وزيرة الشؤون الاجتماعية فتحية حامد ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق سالم البرجي آليات حل مختنقات البنية التحتية لبلديتي سرت وهراوة.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الاعلامي للحكومة الليبية كافة مختنقات البنية التحتية لبلديتي سرت وهراوة وكيفية حلها مع التركيز على مشاكل المياه والصرف الصحي.

وبحث المجتمعون كافة المشاكل والعراقيل التي تتواجه البلديتين في المياه والصرف الصحي،وكيفية وضع الخطط لحلحلتها لضمان سير العمل بالشكل المطلوب.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية