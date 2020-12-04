“الأرصاد الجوية”: طقس معتدل وسقوط أمطار على الساحل من إجدابيا إلى طبرق

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن الطقس يميل للاعتدال اليوم الجمعة على أغلب المناطق، واحتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال الشرقي خاصة (الساحل الممتد من أجدابيا حتى طبرق).

وأوضح المركز الوطني للأرصاد في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن السحب تتكاثر هذا اليوم على مناطق أقصى الجنوب الغربي مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، وتشمل الاحتمالية يوم الغد بعض مناطق الوسط، والشمال الغربي، وتوقع أن تكون جيدة يوم الغد على مناطق الحمادة والجفرة والمناطق المجاورة لها.

وأشار المركز الوطني للأرصاد أن درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على مناطق الشمال الغربي ما بين (18-22) م، وعلى المناطق الجبلية ما بين (14-17) م، بينما تتراوح على بقية مناطق ليبيا ما بين (20-26) م، وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد على أغلب المناطق.

ولفت المركز الوطني للأرصاد أنه من المتوقع أن تتأثر مناطق الشمال الغربي بداية من مساء يوم الغد بامتداد منخفض جوي، مصحوب بكتلة هوائية باردة ينتج عنه انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة يوم الأحد مع رياح نشطة مثيرة للأتربة.