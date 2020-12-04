ليبيا تسجل 680 إصابة جديدة بـ”كورونا”

تقرير 218

من جملة أربعة 4,506 عينات استلمها المركز الوطني لمكافحة الأمراض من ستة عشر مختبرا موزعين في عدد من المدن والمناطق أظهرت النتائج وجود 3,826 عينة سلبية، و680 إصابة بفيروس كورونا، منها 487 حالة جديدة و193 حالة مخالطة.

وفي سلم أعداد الإصابات اليومية؛ تأتي طرابلس أولا ولمدة أشهر عديدة مسجلة في آخر إحصائية لها مئتي حالة منها 258 حالة جديدة، تليها مدينة زليتن بـ 71حالة من بعدها تأتي مدينة بنغازي بـ61 حالة.

حالات الشفاء في تزايد مستمر والأرقام المسجلة تدعو إلى التفاؤل، حيث إن أرقام الشفاء ومنذ أيام عدة تفوق حالات الإصابة فقد سجل المركز في آخر تحديث له تسجيل 744، كان أعلاها في طرابلس بتسجيلها 565 حالة تليها مدينة مصراتة بـ63 حالة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 56,840 حالة.

أما حالات الوفاة فقد سجلت سبع حالات في أربع مدن هي الزاوية وترهونة وصبراتة وصرمان، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1219 حالة من جملة 85,529 حالة بينها 28, 262 حالة نشطة.

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