خارجية البرلمان تبحث أنشطة البرنامج الإنمائي في ليبيا

اجرى رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، اجتماعا عبر تقنية الفيديو، مع مدير برنامج الأمم المتحدة الانمائي التابع للأمم المتحدة في ليبيا جيراردو نون.

وبحث الجانبان آخر المستجدات في ليبيا حيث استعرض نون أنشطة البرنامج الإنمائي في ليبيا والتي تغطي الاحتياجات الانسانية والتنموية ودعم الانتخابات.

وقدم العقوري شكره لـ نون ولطاقمه الإداري، وأبدى حرص اللجنة على تسهيل جميع الإجراءات أمام البرنامج الانمائي في جميع مناطق ليبيا، كما عبر العقوري عن تطلع اللجنة من البرنامج الإنمائي لتعزيز العمل على الجوانب التنموية كدعم المشاريع الانتاجية ومشاريع الشباب والفئات الضعيفة، ومكافحة الفساد وتحسين ادارة الموارد ، ورفع قدرات البرلمان الليبي .

بدوره قدم نون شكره للجنة الخارجية، مؤكدا على اهتمامه بالعمل على النقاط المقترحة من رئيس اللجنة، وعلى مواصلة البرنامج تقديمه لكل دعم ممكن في هذه الفترة.