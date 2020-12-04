“مجلس الحريات” يدعو لسرعة إطلاق سراح الدكتور الصديق بن دلة

أعلن المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان عن استهجانه واستنكاره لواقعة اختطاف الدكتور الصديق بن دلة، عصر يوم الثلاثاء، أثناء عودته لمنزله بالقرب من طريق 11 يونيو بطرابلس، من قبل أشخاص مسلحين مجهولين، ويعتبر هذه الواقعة جريمة صارخة يُعاقب عليها القانون وتتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان.

وقال المجلس، إنه وبناءً على ذلك؛ يدين كافة الأجهزة الأمنية في الدولة بسبب تقصيرها في حماية وحفظ الأمن والأمان للمواطن، ويناشد وزارة الداخلية اتخاذ كافة إجراءاتها بشكل عاجل لإطلاق سراح “بن دلة” من قبضة المسلحين، وتقديم من ثبت تورطهم في واقعة الاختطاف للعدالة.

وطلب المجلس من النائب العام فتح تحقيق موسّع عاجل حول واقعة الاختطاف ومحاسبة الجناة، وأعرب عن قلقه إزاء تزايد جرائم الاعتداء على الأمان الشخصي للمواطن؛ داعيًا إلى ضرورة توحيد الجهود لمواجهة خطر انهيار المنظومة الأمنية في الدولة.

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