الطبلقي: النواب في غدامس عازمون على حل الأزمة

كشفت عضو مجلس النواب عائشة يوسف الطبلقي، أن النواب المجتمعين في مدينة غدامس عازمون على حل الأزمة وإنهاء الانقسام المؤسساتي والذي يبدأ بمجلس النواب.

وقالت الطبقلي في تصريحات لـ” وكالة سبوتنيك”، :”إن دعوة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لعقد جلسة في مدينة بنغازي، لن تؤثر على عملنا في مدينة غدامس لأننا عازمون على حل الأزمة وإنهاء الانقسام المؤسساتي والذي يبدأ بمجلس النواب، ولدينا النصاب القانوني لإنجاز الكثير من الأعمال وأهمها تعديل اللائحة الداخلية وإعادة انتخاب الرئاسة واللجان الفنية لعمل المجلس”، بحسب تعبيرها.