الوفاق تواصل خرق الاتفاق العسكري 5+5 وتوقع اتفاقية للتعاون العسكري مع إيطاليا

تواصل حكومة الوفاق غير المعتمدة خرق الاتفاق العسكري 5+5 الذي تم التوصل إليه مع الجيش، وذلك بعد أن وقع وزير الدفاع المفوض بالحكومة اليوم الجمعة، اتفاقية عسكرية مع دولة إيطاليا.

وادعى النمروش ان الاتفاقية تهدف للتعاون العسكري الفني المشترك وإنشاء لجنة مشتركة للتعاون العسكري في مختلف مجالات الدفاع”، حسبما نقلت وسائل الإعلام.

وأضاف النمروش أن الاتفاقية تشمل التعاون في مجالات التدريب والتعليم العسكري وتبادل الخبرات والدعم والتطوير والصيانة والاستشارات والتعاون في مجال الهجرة غير الشرعية وأمن الحدود البرية والبحرية وعمليات التخلص من الذخائر والألغام وعمليات الإغاثة في حالات الكوارث الطبيعية والطوارئ الصحي.

وأوضح أن اتفاقية التعاون العسكري تشمل في التدريبات العسكرية والمناورات المشتركة وهيكلة وتنظيم المؤسسات العسكرية والأمنية وتجهيز الوحدات العسكرية والأمنية ، كما تشمل وتبادل الاستشاريين والمعلومات والخبرات في مجال البحث العلمي والتقني والأمن العسكري.

وبذلك تواصل حكومة الوفاق خرقها للاتفاق الذي توصلت إليه محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في جنيف، التي ترعاها منظمة الأمم المتحدة، أواخر شهر أكتوبر الماضي، والذي نصت المادة الثانية منه ، على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار.

كما تنص المادة ذاتها على تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وخروج أطقم التدريب إلى حين استلام الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها، وتكلف الغرفة الأمنية المشكلة بموجب هذا الاتفاق باقتراح وتنفيذ ترتيبات أمنية خاصة تكفل تأمين المناطق التي تم إخلاؤها من الوحدات العسكرية والتشكيلات المسلحة.

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