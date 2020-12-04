عاجل// أنباء عن حسم ملتقى الحوار التصويت لصالح المقترح الثاني من آلية الترشح للمناصب

أفادت مصادر إعلامية اليوم الجمعة بأن نتيجة التصويت الهاتفي على آلية الترشح للمناصب في ملتقى الحوار قد حسمت لصالح المقترح الثاني، الذين ينص على أن “يرشح كل إقليم من الأقاليم الثلاثة، اسمين للعرض على الجلسة العامة للجنة الحوار الـ75، للتصويت بينهما لعضوية المجلس الرئاسي. بينما يُنتخب رئيس الوزراء من جميع أعضاء لجنة الحوار، على أن يُعين رئيس المجلس الرئاسي المنتمي للإقليم الأكثر عدداً المخالف لرئيس الوزراء من بين الأعضاء الفائزين لعضوية الرئاسي”

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