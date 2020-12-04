مفوضية اللاجئين تسلم مركز بنغازي الطبي معدات لمكافحة «كورونا»

قدمت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين معدات طبية إلى مركز بنغازي الطبي، للمساعدة في مكافحة جائحة فيروس «كورونا» المستجد.

وأعربت اللجنة العليا لمكافحة الفيروس التابعة للحكومة الموقتة عن تقديرها لهذه المساعدة، وحاجتها إلى مزيد من التعاون في هذا الصدد، حسب بيان بعثة المفوضية في ليبيا، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة.

وأمس الخميس، بحث وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين بحكومة الوفاق يوسف جلالة، مع مبعوثة مدير عام المفوضية، إمكانية مشاركة مفوضية شؤون اللاجئين، في العمل ضمن خطة لتغطية احتياجات النازحين في مختلف البلديات، كما تطرق اللقاء كذلك إلى «وضع خطة استجابة سريعة لتوفير ما يمكن توفيره من احتياجات أساسية» للعائلات النازحة.

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