فلايت رادار: تركيا تشكل جسرا جويا لشحن السلاح إلى غرب ليبيا

أفاد موقع فلايت رادار، اليوم الجمعة، بأن تركيا شكلت جسرا جويا لشحن المعدات العسكرية إلى غرب ليبيا.

وأوضح الموقع، أن 3 طائرات شحن عسكري من طراز ايرباص A400M تابعات لسلاح الجو التركي شكلن الجسر الجوي التركي بالرموز 219 و220 و211.

وذكر الموقع أن طائرتين انطلقتا من قاعدة قيصري، مبينا أنه تم رصد إقلاع الثالثة للمرة الأولى من قاعدة ميرزفون في شمال تركيا.

وأكد الموقع أن الطائرة الأولى في قاعدة عقبة بن نافع “الوطية”، مبينا أن الطائرتين الأخيرتين ما زالا في طريقهما، مرجحا أن تكون وجهتهما قاعدة الوطية أيضا.

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