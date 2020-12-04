العقوري يؤكد حرص البرلمان على تسهيل كافة الإجراءات أمام البرنامج الانمائي بجميع مناطق ليبيا

ليبيا – أجرى رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري اجتماعا عبر تقنية الفيديو مع جيراردو نون مدير برنامج الامم المتحدة الانمائي التابع للأمم المتحدة في ليبيا .

الجانبان بحثا بحسب المكتب الاعلامي لمجلس النواب آخر المستجدات في ليبيا حيث استعرض نون أنشطة البرنامج الإنمائي في ليبيا والتي تغطي الاحتياجات الانسانية والتنموية ودعم الانتخابات .

ومن جانبه ،قدم العقوري شكره لنون ولطاقمه الإداري، مبدياً حرص اللجنة على تسهيل جميع الإجراءات أمام البرنامج الانمائي في جميع مناطق ليبيا .

كما عبر العقوري عن تطلع اللجنة من البرنامج الإنمائي لتعزيز العمل على الجوانب التنموية كدعم المشاريع الانتاجية ومشاريع الشباب والفئات الضعيفة ومكافحة الفساد وتحسين ادارة الموارد ورفع قدرات البرلمان.

ومن جهته، قدم نون شكره للجنة الخارجية، مؤكدا على اهتمامه بالعمل على النقاط المقترحة من رئيس اللجنة وعلى مواصلة البرنامج تقديمه لكل دعم ممكن في هذه الفترة .

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية