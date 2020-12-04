“العقوري” يعقد اجتماعا افتراضيا مع مدير البرنامج الإنمائي في ليبيا

بحث رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، مع مدير برنامج الأمم المتحدة الانمائي التابع للأمم المتحدة في ليبيا جيراردو نون، آخر المستجدات في ليبيا.

وبحسب بيان أصدرته لجنة الخارجية، اليوم الجمعة، أجرى “العقوري” اجتماعا عبر تقنية الفيديو، مع “جيراردو نون” استعرض فيه الأخير أنشطة البرنامج الإنمائي في ليبيا والتي تغطي الاحتياجات الإنسانية والتنموية ودعم الانتخابات.

وقدم “العقوري” شكره لـ “نون” ولطاقمه الإداري، وأبدى حرص اللجنة على تسهيل جميع الإجراءات أمام البرنامج الإنمائي في جميع مناطق ليبيا، وعبر “العقوري” عن تطلع اللجنة من البرنامج الإنمائي لتعزيز العمل على الجوانب التنموية كدعم المشاريع الإنتاجية ومشاريع الشباب والفئات الضعيفة، ومكافحة الفساد وتحسين إدارة الموارد، ورفع قدرات البرلمان الليبي .

ومن جانبه قدم “نون” شكره للجنة الخارجية، مؤكدا اهتمامه بالعمل على النقاط المقترحة من رئيس اللجنة، وعلى مواصلة البرنامج تقديمه لكل دعم ممكن في هذه الفترة.