“الوفاق” تُوقّع اتفاقية دفاع مشترك مع إيطاليا

وقّع وزير الدفاع المفوّض بحكومة “الوفاق”، صلاح الدين النمروش، اتفاقية دفاع مشترك مع نظيره الإيطالي، لورنزو جويريني.

تأتي هذه الخطوة في إطار زيارة يقوم بها “النمروش” إلى روما، يلتقي خلالها مسؤولين من وزارة الدفاع الإيطالية؛ لبحث سبل التعاون بين الجانبين في ملفات الدفاع المشترك.

وقالت وكالة “نوفا” الإيطالية؛ إن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لرغبة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة “الوفاق”، فائز السراج، بعدم الاعتماد على الاتفاقية الموقّعة مع تركيا فقط.

وتتضمن الاتفاقية “تبادل الخبرات والتعاون في مجال الهجرة غير الشرعية وأمن الحدود البرية و البحرية و عمليات التخلّص من الذخائر والألغام”.

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