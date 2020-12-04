ضبط مئات السودانيين وهم في طريقهم للمليشيات المسلحة بليبيا

أعلن المتحدث باسم قوات الدعم السريع في السودان، جمال جمعة ضبط 600 شخص كانوا في طريقهم إلى ليبيا للعمل مع المليشيات المسلحة.

وقال جمعة، في مؤتمر صحفي، إن “قوات الدعم السريع ضبطت سودانيين كُثر أثناء الهجرة إلى ليبيا، منهم 600 شخص كانوا في طريقهم للعمل مع الحركات المسلحة هناك”.

وكانت السلطات السودانية قد أعلنت اتخاذ إجراءات قانونية ضد شخص قادم من ليبيا في أواخر العام 2019، ضُبط بحوزته تعهدات بتجنيد ألف شخص لصالح أحد أطراف الصراع داخل ليبيا.

ونفى جمعة، مشاركة قوات الدعم السريع في النزاع الداخلي الليبي، مشيرًا إلى أنه لا توجد أي قوات سودانية نظامية تشارك في هذا الصراع على الإطلاق.

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