حومة يلتقي ممثلي اللجنة المركزية للانتخابات البلدية

التقى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، احميد حومة، ممثلين عن اللجنة المركزية للانتخابات البلدية بالحكومة الليبية، ابديوي محمد، وخالد يونس.

اللقاء جاء في إطار تركيز الحكومة الليبية ومجلس النواب على ضرورة إتمام الانتخابات البلدية، لتمكين المواطنين من اختيار مسؤوليهم على المستوى المحلي، وتمهيدا للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في ديسمبر 2021.

يشار إلى أن رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أعلن في سبتمبر الماضي عن انطلاق العملية الانتخابية في البلديات بالتنسيق مع رئيس الحكومة عبدالله الثني.

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