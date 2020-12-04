برلمانية لـ"سبوتنيك": الدعوة لجلسة ببنغازي في غير وقتها ولن تؤثر على جلسة غدامس

اعتبرت عضو مجلس النواب الليبي، عائشة يوسف الطبلقي، اليوم الجمعة، أن دعوة رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، لعقد جلسة في مدينة بنغازي في غير وقتها ولن تؤثر في جدول أعمال الجلسة المقررة في مدينة غدامس.

بنغازي – سبوتنيك. وقالت الطبلقي، في تصريح خاص لوكالة سبوتنيك، إن: “دعوة المستشار عقيلة صالح، في غير وقتها، حيث سبق وأن اجتمعنا نحن نواب برلمان طبرق في مدينة بنغازي وطلبنا منه الحضور عدة مرات للاستمرار في عمل المجلس، رفض الحضور ولم يكلف النائب الثاني إلا مرة واحدة لرفض استقالة حكومة الثني”.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن “هذه الدعوة حسب وجهة نظري لن تؤثر في عملنا في مدينة غدامس لأننا عازمون على حل الأزمة وإنهاء الانقسام المؤسساتي والذي يبدأ بمجلس النواب ولدينا النصاب القانوني لإنجاز الكثير من الأعمال وأهمها تعديل اللائحة الداخلية وإعادة انتخاب الرئاسة واللجان الفنية لعمل المجلس”.

وكان مصدر دبلوماسي، قد أعلن يوم أمس الخميس، أن أعضاء البرلمان الليبي الذين شاركوا في اجتماع تشاوري بالمغرب غادروا مدينة طنجة باتجاه مدينة غدامس الليبية حيث سيعقدون أول جلسة للبرلمان بشكل موحد.

وأكد المصدر لوكالة “سبوتنيك” أن الجلسة ستعقد خلال الأيام المقبلة في غدامس.

وكان الاجتماع التشاوري بين أعضاء مجلس النواب الليبي قد أسفر عن الاتفاق على عقد جلسة نيابية في مدينة غدامس وهي الأولى منذ عام 2014، لكن الاجتماع لم يحدد تاريخ انعقاد الجلسة التي “ستقرر كل ما من شأنه إنهاء الانقسام في مجلس النواب”، وفق البيان الختامي للاجتماع.