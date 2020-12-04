تسجيل 680 إصابة بكورونا و744 حالة شفاء

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 680 إصابة بكورونا من أصل 4 آلاف و506 عينات، وحسب البيان رقم 267 للمركز فقد تم أيضا تسجيل 744 حالة شفاء، و7 وفيات أمس بليبيا.

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