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تسجيل 680 إصابة بكورونا و744 حالة شفاء

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 680 إصابة بكورونا من أصل 4 آلاف و506 عينات، وحسب البيان رقم 267 للمركز فقد تم أيضا تسجيل 744 حالة شفاء، و7 وفيات أمس بليبيا.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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