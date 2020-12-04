مخاوف أممية من وصول “نازحي تيغراي” إلى ليبيا

عبّر فينسنت كوشيتل، المبعوث الخاص لوكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لمنطقة حوض البحر المتوسط، عن المخاوف من وصول النازحين في “تيغراي” إلى ليبيا، والاتجار بهم هناك.

وقال “كوشتيل”: المفوضية تستعد لاستئناف تسليم المساعدات للنازحين في تيغراي، لاسيما بعد مرور أعداد من اللاجئين إلى السودان.

وأضاف: هناك حاجة إلى استجابة قوية لتلبية احتياجاتهم ومنع تحركهم أو الاتجار بهم في ليبيا.

وأردف: تم التوصل إلى اتفاق مؤخرًا بين الأمم المتحدة والسلطات المعنية لتسهيل الوصول إلى منظمات الإغاثة لتقديم المساعدة للمدنيين المتضررين من النزاع الذي استمر لمدة شهر.

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