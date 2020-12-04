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وزير خارجية إيطاليا: على أوروبا حماية “الإنجازات الليبية” من محاولات التخريب

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

دعا وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، الاتحاد الأوروبي ودول البحر الأبيض المتوسط ​​الأوروبية، إلى العمل ضد كل محاولات تخريب التقدم المحرز في ليبيا.

وقال دي مايو في كلمته اليوم الجمعة بمنتدى حوارات المتوسط،: “دورنا كدول في الاتحاد الأوروبي ودول المتوسط ​​هو حماية العملية السياسية، التي انطلقت في الأسابيع الأخيرة من التدخلات الأجنبية، إضافة الى دعم تسمية مبعوث خاص للاتحاد الأوروبي والمبعوث الخاص الجديد للأمم المتحدة إلى ليبيا”.

ونوه الوزير الإيطالي إلى أنه “تم التوصل في ليبيا إلى وقف لإطلاق النار، وخارطة طريق وموعد انتخابات، وبالتالي يجب علينا حماية هذا المسار الثمين، لأنه نتيجة سنوات وساطة شهدت انخراط دول كإيطاليا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا”.

وشارك في الحوار الافتراضي كل من وزراء خارجية فرنسا إيف لو دريان، وإسبانيا أرانتشا غونزاليس لايا، وبولندا مارسين برزيداتش، ووكيل وزارة الخارجية الألمانية نيلز أنّين.

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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